Болельщики поддержали Юсупова

Болельщики «Ростова» поддержали травмированного хавбека клуба Артура Юсупова.
Недавно сообщалось, что Артур Юсупов получил травму.
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Болельщики «Ростова» поддержали травмированного хавбека клуба Артура Юсупова.
Недавно сообщалось, что Артур Юсупов получил травму.
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