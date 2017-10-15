Мата: «Иньеста - лучший игрок, с которым я играл в одной команде»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата считает хавбека «Барселоны» Андреса Иньесту, с которым ему доводилось вместе играть за сборную Испании, лучшим своим партнером по команде:

«Лучший игрок, с которым я играл в одной команде? Иньеста. Он всегда пасует вам в правильный момент. Всегда делает вас лучше.

Это можно было сказать и про Зидана. Когда я играл за резервную команду „Реала“, то тренировался вместе с Зиданом, Роналдо, Бекхэмом, Раулем. Все они были великими игроками, но Зидан всех вокруг себя делал еще лучше».

Ранее Мата поделился своими взглядами на футбол.

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