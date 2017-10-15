Моуриньо: «Мои отношения с „Интером“ - это как роман»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо вспомнил о времени работы в «Интере», который он в сезоне 2009/10 приводил к победе в Лиге чемпионов:

«„Интер“ стал особенным клубом для меня. Мои отношения с „нерадзурри“ - это как роман.

Та команда состояла из возрастных игроков, пожалуй, это был их последний шанс выиграть какой-нибудь значимый трофей. И мы выиграли, порадовав болельщиков и семью Моратти».

Ранее Моуриньо заявил, что «Манчестер Юнайтед» точно не будет его последней командой.

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