Эриксен: «Гвардиола назвал „Тоттенхэм“ „командой Кейна“? Возможно, это была шутка»

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен прокомментировал слова главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, который ранее, перечисляя претендентов на победу в АПЛ, назвал «шпор» «командой Харри Кейна»:

«Конечно, это неприятно, когда вас называют командой одного игрока, если так говорят всерьез.

Как сказал наш тренер, если уважаете соперников, то не скажете так. Но, возможно, это была шутка».

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