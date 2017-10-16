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Почеттино: «Будем играть не только против „Реала“, но и против лучшего игрока мира»

сегодня, 08:11
РеалРеал-:-ТоттенхэмТоттенхэмЗавтра в 21:45 Не начался

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против «Реала» выделил в составе «сливочных» нападающего Криштиану Роналду:

«Роналду - очень важный игрок для „Реала“, но у них в ростере полно и других классных футболистов. У них прекрасный состав и отличный тренер. Это фантастический клуб, но, если вы хотите выигрывать титулы, то каждый игрок должен вносить свою лепту.

Роналду своим влиянием на команду похож на Месси. Это один из лучших футболистов мира, тут все ясно. Мы будем играть не только против „Реала“, но и против лучшего игрока в мире».

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Все комментарии
RUSTY8
сегодня в 09:35
что еще ждать от бывшего тренера коллаборационистского Гишпаньола
dzvinka
сегодня в 09:28
ну давайте посмотреть. Желаю ТТХ удачи, АПЛ как никак, но если всрете - буду издеваться))
лишь бы не переполошились как куры, и могут добиться чегото. Надо выходить не глядя на авторитеты, гнилушку Вертонгена натравите на п****, а сами делом займитесь.
cannongun
сегодня в 09:02
    BARCELONA-BEST
    сегодня в 08:52
    Все правильно сказал))
    Как сказала Фернусон в своё время: Роналду лучший игрок земли а Месси инопланетянин))
    Кьянти
    сегодня в 08:29
    А что тут можно добавить? Определенно ничего. Все четко, конкретно, объективно и по делу, а главное без лишний соплей. И как дипломатично, ну типа чтобы каталонцы губки не надули так леща им мимоходом бросил:):) дипломат, что скажешь, уважуха:)
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