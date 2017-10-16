Почеттино: «Будем играть не только против „Реала“, но и против лучшего игрока мира»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против «Реала» выделил в составе «сливочных» нападающего Криштиану Роналду:

«Роналду - очень важный игрок для „Реала“, но у них в ростере полно и других классных футболистов. У них прекрасный состав и отличный тренер. Это фантастический клуб, но, если вы хотите выигрывать титулы, то каждый игрок должен вносить свою лепту.

Роналду своим влиянием на команду похож на Месси. Это один из лучших футболистов мира, тут все ясно. Мы будем играть не только против „Реала“, но и против лучшего игрока в мире».

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