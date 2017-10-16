Спаллетти: «Миланским дерби нужно наслаждаться независимо от того, кто победил»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти подвел итоги матча 8-го тура Серии А, в котором «нерадзурри» обыграли «Милан» - 3:2:

«Победы в таких матчах добавляют энтузиазма, но если тщательно проанализировать игру, то будет понятно, что мы действовали очень профессионально и подошли к матчу с правильным настроем.

Тем не менее, нам есть в чем прибавить, так как порой мы откровенно испытывали сложности.

Миланское дерби - это чудесный матч, и им нужно наслаждаться независимо от того, кто в нем вышел победителем».

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