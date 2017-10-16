Тотти: «Роналду - фаворит в борьбе за приз лучшему игроку года по версии ФИФА»

Легенда «Ромы» Франческо Тотти считает, что приз лучшему игроку года по версии ФИФА достанется нападающему «Реала» Криштиану Роналду. На награду также претендуют Лионель Месси ("Барселона") и Неймар (ПСЖ).

«Во-первых, мы говорим о трех футбольных пришельцах. Должен сказать, что мы всегда уважали друг друга как на поле, так и за его пределами.

Если же говорить о том, кто выиграет эту награду, то я считаю, что Роналду опережает своих конкурентов. Он провел потрясающий сезон, причем забивал свои мячи за самые престижные команды».

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