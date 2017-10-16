Томассон: «С таким составом сборная Дании должна обыгрывать любого соперника по „стыкам“»

Бывший нападающий сборной Дании Йон-Даль Томассон считает, что у «алой гвардии» есть все, чтобы выйти на чемпионат мира. Напомним, датчане постараются пробиться на мундиаль через стыковые матчи.

«Нынешняя сборная Дании - команда молодая, но думаю, нам по силам победить в стыковых матчах. У нас есть Эриксен, очень умный игрок.

С кем было бы предпочтительней сыграть в стыковых матчах? Без разницы, с таким составом мы должны обыгрывать любого соперника».

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