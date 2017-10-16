Монтелла: «Проиграть так в концовке - лучше бы я этого не видел»

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла, считает, что арбитра ошибся, назначив пенальти в ворота его команды на последних минутах матча 8-го тура Серии А против «Интера», однако остался доволен выступлением «россонери», несмотря на поражение:

«Д'Амброзио был очень хитер... Проиграть так в концовке - лучше бы я этого не видел.

Мы здорово выступили во втором тайме, я горжусь командой, мне понравилось, как мы сыграли. Жаль, мы не набрали очков, но мы двигаемся в правильном направлении, нужно сохранять оптимизм.

Для меня стакан наполовину полон, я хочу продолжать участвовать в этом проекте. Верю, что финиш в топ-4 точно возможен».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте