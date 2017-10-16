Карасёв обслужит матч Лиги чемпионов между «Баварией» и «Селтиком»

Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым получила назначение на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Баварией» и «Селтиком».
Рефери: Сергей Карасев.
Помощники рефери: Антон Аверьянов, Тихон Калугин.
Дополнительные помощники рефери: Сергей Лапочкин и Сергей Иванов.
Четвертый рефери: Максим Гаврилин.
Матч состоится 18 октября.
Ранее стало известно, кто рассудит ЦСКА и «Базель» в поединке 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
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