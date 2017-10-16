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Карасёв обслужит матч Лиги чемпионов между «Баварией» и «Селтиком»

сегодня, 13:25
БаварияБавария-:-СелтикСелтик18.10.2017 в 21:45 Не начался

Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым получила назначение на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Баварией» и «Селтиком».

Рефери: Сергей Карасев.

Помощники рефери: Антон Аверьянов, Тихон Калугин.

Дополнительные помощники рефери: Сергей Лапочкин и Сергей Иванов.

Четвертый рефери: Максим Гаврилин.

Матч состоится 18 октября.

Ранее стало известно, кто рассудит ЦСКА и «Базель» в поединке 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Все комментарии
ДСА
сегодня в 13:40
Ожидается легкая игра.
Брулин
сегодня в 13:38
Карасеву удачи и меньше ошибок. Все могут косячить. Кашшаи и Айтекин не дадут соврать
Гус Пойет
сегодня в 13:31
Опять будет карась-шоу
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 13:29
ДА ЧЁ ТАМ ОБСЛУЖИВАТЬ - СВИСТИ В СВИСТОК И НА ЦЕНТР УКАЗЫВАЙ !
удав
сегодня в 13:28
тут все просто, бавария победит по игре и спорных моментов будет мало
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