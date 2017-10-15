«Спартак» и «Севилью» рассудит итальянец Рокки

Матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» - «Севилья» обслужит итальянская бригада арбитров во главе с Джанлукой Рокки. Помогать ему будут Эленито Ди Либераторе и Филиппо Мели. Дополнительные ассистенты - Лука Банти и Массимилиано Иррати. Четвертый судья - Андреа Криспо.
Матч «Спартак» - «Севилья» пройдёт 17 октября в Москве на стадионе «Открытие Арена».
В предыдущем матче ЛЧ «Спартак» сыграл вничью с «Ливерпулем» (1:1).
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Обойтись без травм.
Пожелаем победы,но и ничья будет положительным исходом.
Обойтись без травм.
Пожелаем победы,но и ничья будет положительным исходом.
Может Рокки ярый поклонник Торино, с патологической неприязнью ко всему, что имеет отношение к Ювентусу.
Может Рокки ярый поклонник Торино, с патологической неприязнью ко всему, что имеет отношение к Ювентусу.
Чего и Желаю фк СПАРТАК !!!
Чего и Желаю фк СПАРТАК !!!
Вперед СПАРТАК! Только ПОБЕДА!
Вперед СПАРТАК! Только ПОБЕДА!