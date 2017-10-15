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«Спартак» и «Севилью» рассудит итальянец Рокки

сегодня, 12:28
СпартакСпартак-:-СевильяСевилья17.10.2017 в 21:45 Не начался

Матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» - «Севилья» обслужит итальянская бригада арбитров во главе с Джанлукой Рокки. Помогать ему будут Эленито Ди Либераторе и Филиппо Мели. Дополнительные ассистенты - Лука Банти и Массимилиано Иррати. Четвертый судья - Андреа Криспо.

Матч «Спартак» - «Севилья» пройдёт 17 октября в Москве на стадионе «Открытие Арена».

В предыдущем матче ЛЧ «Спартак» сыграл вничью с «Ливерпулем» (1:1).

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Все комментарии
альсато
сегодня в 13:50
вот и посмотрим: устоит ли мельница (Спартак) перед дон кихотом( Севилья).))) Удачи Спартаку!
Эллочка
сегодня в 13:44
хлопнуть брамантана перед матчем
нечитайло
сегодня в 13:36
испанцы держитесь
Stut
сегодня в 13:30
Сумеет добыть ничью - было бы отлично!
Эллочка
сегодня в 13:30
    Фата лист
    сегодня в 13:14
    Удачи Спартаку в нелегком матче!
    spartak kursk
    сегодня в 13:05
    Спартаку можем пожелать удачного выступления,сражения.
    Обойтись без травм.
    Пожелаем победы,но и ничья будет положительным исходом.
    mikysss
    сегодня в 13:02
      Lucho Gonzalez
      сегодня в 12:57
      Спартачок первые минуты попрессингует, а потом сядет в оборону, надеясь на халяву и веря в Валеру и Карреру
      Крейсер
      сегодня в 12:54
      Итальянский рефери не обязательно будет снисходителен к Спартаку.
      Может Рокки ярый поклонник Торино, с патологической неприязнью ко всему, что имеет отношение к Ювентусу.
      Jeck Denielse
      сегодня в 12:51
      Не одноклассник Карреры ???
      Брулин
      сегодня в 12:49
      Бальбоа! Во неугомонный дедок!
      RomeoTsar
      сегодня в 12:45
      Бальбоа, не подведи!
      ermak6448
      сегодня в 12:33
      Как то фамилия Рокки напоминает какое то кино " Рокки " где Сильвер Сталоне добился своего
      Чего и Желаю фк СПАРТАК !!!
      Шуnя771
      сегодня в 12:32
      Возьмем Севилью на классе!

      Вперед СПАРТАК! Только ПОБЕДА!
      Эллочка
      сегодня в 12:32
      севка хлопнет тарасовку
      sir-5
      сегодня в 12:30
      Браво,судейский комитет УЕФА!!! Поздравляю "Спартак" с отличным назначением бригады односельчан Карреры.Шансы на очки резко возрастают,что хорошо.
      Эллочка
      сегодня в 12:30
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