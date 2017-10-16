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«Зенит» и «Локомотив» узнали судей на матчи 3-го тура группового этапа Лиги Европы

сегодня, 12:32

Стали известны судейские бригады, которые будут работать на поединках 3-го тура группового этапа Лиги Европы с участием российских клубов.

Встречу «Зенита» и «Русенборга» доверено обслуживать немецкой бригаде арбитров во главе с Тобиасом Штилером. Его помощниками выступят Мике Пикель и Ян Сидель.

Поединок между «Шерифом» и «Локомотивом» обслужит венгерская бригада судей под предводительством Иштвана Вада. Помогать ему будут Иштван Альберт и Петер Беретьян.

Ранее стало известно, кто рассудит ЦСКА и «Базель» в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
ДАША Д
сегодня в 12:39
Таких соперников надо обыгрывать при любом судействе
ermak6848
сегодня в 12:35
видимо штат судей ходит в парандже ...
Игорь Солнцев
сегодня в 12:35
Судьи адекватные, остается только выигрывать.
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