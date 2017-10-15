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«Севилья» прилетела в Москву на матч Лиги чемпионов со «Спартаком»

вчера, 23:20
СпартакСпартак-:-СевильяСевильяЗавтра в 21:45 Не начался

Футболисты и тренерский штаб «Севильи» прибыли в Москву на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов со «Спартаком». Матч состоится во вторник, 17 октября. Начало – в 21:45 по московскому времени. Напомним, что в минувшем туре группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» сыграл вничью с «Ливерпулем».

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Все комментарии
Александр Северный
сегодня в 00:21
спартак в этом матче уже никак не отскочит.
VIC2
вчера в 23:52
Ну, всё! "Севилью" одними баннерами задавят, как "Ливерпуль"
Вон они какие грустные приехали...
А потом там у них, над Испанией, не совсем безоблачное небо
Serg3.12
вчера в 23:50
Вienvenido!)
1asss
вчера в 23:37
да, прихлопнут испанцы спам
Морозовский ответил DXTK
вчера в 23:36
DXTK:
что-то мне подсказывает, что Севилья без трехи не уедет.
Та, нии !
ROMA DROGBA ответил DXTK
вчера в 23:36
DXTK:
что-то мне подсказывает, что Севилья без трехи не уедет.
Не понятно только какой трехи
Морозовский
вчера в 23:35
Добро пожаловать !
sir-5
вчера в 23:32
Надо их проводить "на щите". Хватит цацкаться.
VIPded
вчера в 23:28
Удачи Спартаку в ЛЧ!!!
Kuprin ответил DXTK
вчера в 23:28
DXTK:
что-то мне подсказывает, что Севилья без трехи не уедет.
да это не дохлый Ливерпуль , хотя с ним уже мутковцы еле ползали
dalex83
вчера в 23:24
Давайте испортим испанцам настроение и сломает стереотип и покажем кто на самом деле есть ху. Играть с отдачей и перестать самим привозить ! Исторически клубы России (со времен СНГ ) играли успешно с испанцами ! Севилья это даже не грант .
Играть только на победу !
Вперед Спартак ! Вперед Россия ! Нам нужна только победа !
DXTK
вчера в 23:22
что-то мне подсказывает, что Севилья без трехи не уедет.
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