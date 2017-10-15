«Севилья» прилетела в Москву на матч Лиги чемпионов со «Спартаком»

Футболисты и тренерский штаб «Севильи» прибыли в Москву на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов со «Спартаком». Матч состоится во вторник, 17 октября. Начало – в 21:45 по московскому времени. Напомним, что в минувшем туре группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» сыграл вничью с «Ливерпулем».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте