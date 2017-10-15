«Севилья» прилетела в Москву на матч Лиги чемпионов со «Спартаком»

Футболисты и тренерский штаб «Севильи» прибыли в Москву на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов со «Спартаком». Матч состоится во вторник, 17 октября. Начало – в 21:45 по московскому времени. Напомним, что в минувшем туре группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» сыграл вничью с «Ливерпулем».
El #SevillaFC ya está en Moscú@LigadeCampeones #vamosmisevilla #UCL pic.twitter.com/HrASgvbgmb— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 15 октября 2017 г.
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Вон они какие грустные приехали...
А потом там у них, над Испанией, не совсем безоблачное небо
Вон они какие грустные приехали...
А потом там у них, над Испанией, не совсем безоблачное небо
Играть только на победу !
Вперед Спартак ! Вперед Россия ! Нам нужна только победа !
Играть только на победу !
Вперед Спартак ! Вперед Россия ! Нам нужна только победа !