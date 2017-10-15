Игроки клуба 2-го дивизиона чемпионата Боснии устроили сидячий протест против судейства

В матче второго дивизиона чемпионата Боснии и Герцеговины между клубами «Звезда Градачац» и «Босна Висока» арбитр отметился неоднозначным судейством.

На последних минутах поединка главный рефери встречи позволил хозяевам, которые выигрывали со счетом 1:0, откровенно тянуть время. Футболисты гостей не стали мириться с таким положением дел, а выразили свой протест арбитру, усевшись на газон (некоторые игроки опустились на одно колено).

Стоит отметить, что соперники не обратили внимания на данный жест игроков «Босны» и забили в ворота гостей еще два мяча.

Ранее «Литекс» был исключен из чемпионата Болгарии после того, как игроки команды покинули поле в знак протеста против решений арбитра встречи.

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