Нигматуллин: «Отдавать „Севилье“ три очка никак нельзя»

Экс-вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от предстоящей игры «красно-белых» с «Севильей» в Лиге чемпионов.

«Безусловно, команда, трижды выигравшая Лигу Европы, определённо является одним из фаворитов данной группы. Но „Спартак“ в свою очередь сейчас неплохой ход набрал и провёл достойный матч в Грозном. Поэтому я расцениваю шансы обеих команд 50 на 50. Всё-таки хочется верить в успех российского клуба, хочется верить в победу над „Севильей“ и в конечное первое-второе место. Отдавать испанцам три очка никак нельзя.

Нельзя сказать, что у команды Карреры группа смерти. Если бы „Спартаку“ попался „Манчестер Сити“ в нынешнем состоянии, а не „Ливерпуль“, было бы гораздо тяжелее. Нужно претендовать на первые места. Шанс занять третье место и выиграть путёвку в Лигу Европы сейчас рассматривать не стоит. Я не берусь говорить, что российский клуб сильнее испанского или английского, но он точно способен им не уступить», — сказал Нигматуллин.

Ранее своим мнением о матче поделился бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой.

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