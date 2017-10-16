Каррера: «Я не второй Конте, а первый Каррера»

Итальянский наставник «Спартака» Массимо Каррера в очередной раз отметил вклад нынешнего рулевого «Челси» Антонио Конте в развитие его тренерской карьеры:

«Меня не огорчают ярлыки вроде „Бывший помощник Антонио Конте“ или „Второй Конте“, ведь я очень уважаю Антонио. Но давайте лучше скажем, что я не второй Конте, а первый Каррера.

Я провел пять лет с Антонио плечом к плечу — три в „Ювентусе“ и два в сборной Италии. Искренне горжусь этим временем. Должен признать, что нужно благодарить именно его за то, кем я сейчас являюсь. Он научил меня, как тренировать команду, как общаться с игроками и как их мотивировать. В этом он настоящий гений.

Можно иметь мощный подбор игроков, но не выигрывать титулы. На самом же деле, любая команда способна их завоевывать. А вот остаться и сохранять команду на самом высоком уровне в течение нескольких лет — это самая сложная задача в футболе».

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