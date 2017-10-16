Каррера: «Я не второй Конте, а первый Каррера»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Албания. Суперлига
  • Аргентина. Примера
  • Беларусь. Высшая лига
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Румыния. Лига 1
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Франция. Лига 2
  • Швеция. Аллсвенскан
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 8 тур
22:00 сегодня Лестер Сити -:- Вест Бромвич
Испания. Примера 2017/2018, 8 тур
22:00 сегодня Лас-Пальмас -:- Сельта
Италия. Серия А 2017/2018, 8 тур
21:45 сегодня Верона -:- Беневенто
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 13 тур
17:30 Идет второй тайм, 51’ Амкар 0:0 Тосно
  • Главные новости
  • Все новости
16:24
Карпин: «Я готов снова тренировать в Испании»56
13:43
Каррера: «Тягаться с „Зенитом“ на трансферном рынке тяжело любому российскому клубу»84
12:32
«Зенит» и «Локомотив» узнали судей на матчи 3-го тура группового этапа Лиги Европы18
12:24
ЦСКА и «Базель» рассудят голландцы67
11:15
Россия опустилась на 65-е место в рейтинге ФИФА, выше даже cборная Кабо-Верде132
18:35
Форварду «Барселоны» Алькасеру светит трансфер в «Сельту»0
18:24
Головин и Вернблум вернулись в общую группу ЦСКА3
18:21
«Спартак» летом был близок к приобретению защитника «Челси» Зума3
18:14
Зидан: «Кейн — совершенный форвард»6
18:09
Мельгарехо тренировался в общей группе «Спартака» перед игрой с «Севильей»6
18:01
«Манчестер Юнайтед» начал переговоры с Джонсом по новому контракту0
17:49
Зидан: «Матч с „Тоттенхэмом“ понравится всем, кто любит футбол»6
17:44
Луис Адриано: «Считаю реальным для „Спартака“ пройти в плей-офф Лиги чемпионов»9
17:35
Червиченко: «У ЦСКА нет безразмерного финансирования, отсюда и затруднения»19
17:35
Абрамов: «В „Рубине“ проблемы с деньгами»8
17:21
Гвардиола: «Я могу назвать игроков „Наполи“, которые сыграют против нас»3
16:59
Дмитрий Черышев: «Счёт 1:1 в матче „Спартак“ - „Севилья“ кажется наиболее вероятным»15
16:52
Гвардиола: «В мире есть только один футболист, играющий лучше Де Брюйне»25
16:41
«Амкар» - «Тосно»: стартовые составы2
16:33
Президент «Ростова»: «У Кучука очень большой кредит доверия. На три года точно»13
16:17
Зидан: «Объяснить прогресс Иско легко»12
16:03
Врач ЦСКА: «Не исключено, что Васин и Головин смогут принять участие в матче с „Базелем“»16
15:57
Три игрока «Байера» на прицеле у «Барселоны»5
15:44
Гвардиола: «„Наполи“ может убить вас своим высоким прессингом»7
15:29
Каррера: «У „Севильи“ нет слабых сторон»24

Каррера: «Я не второй Конте, а первый Каррера»

сегодня, 18:03

Итальянский наставник «Спартака» Массимо Каррера в очередной раз отметил вклад нынешнего рулевого «Челси» Антонио Конте в развитие его тренерской карьеры:

«Меня не огорчают ярлыки вроде „Бывший помощник Антонио Конте“ или „Второй Конте“, ведь я очень уважаю Антонио. Но давайте лучше скажем, что я не второй Конте, а первый Каррера.

Я провел пять лет с Антонио плечом к плечу — три в „Ювентусе“ и два в сборной Италии. Искренне горжусь этим временем. Должен признать, что нужно благодарить именно его за то, кем я сейчас являюсь. Он научил меня, как тренировать команду, как общаться с игроками и как их мотивировать. В этом он настоящий гений.

Можно иметь мощный подбор игроков, но не выигрывать титулы. На самом же деле, любая команда способна их завоевывать. А вот остаться и сохранять команду на самом высоком уровне в течение нескольких лет — это самая сложная задача в футболе».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Т34
сегодня в 18:39
Я понимаю всяких "андреек" и ему подобных, ну не хотят они чтобы у Спартака был нормальный тренер, он для них, как бельмо на глазу, не их породы. Не ноет, как боаши и лучески, команду сплотил, чемпионство взял с командой, которую никто не принимал всерьез. И главное никаких титулов никогда не имел в роли тренера, да и тренер-то какой-то случайный, не то, что там Луческу, Манчини, вот и пучит их, стоит только услышать имя тренера Спартака - Массимо Карреры.
mikysss
сегодня в 18:39
Завтра все кто могут все на стадион, ост в бары и дома да везде где есть КТВ, все завтра за Спартак, даже конебомжи адекватные - тут за честь страны а не за клубные предпочтения... у меня всё
makkie
сегодня в 18:34
Каррера уже вошёл в историю Спартака, как ПЕРВЫЙ тренер, выигравший ЧР и Суперкубок за 16 лет. Спасибо!
mikysss ответил spartak kursk
сегодня в 18:34
spartak kursk:
Чтобы быть первым Каррерой придётся очень попотеть: -погоняться за Зенитом в чемпионате, -завершить чемпионат в призовой тройке, -взять Кубок России, -выйти в весеннюю часть одного из еврокубков.
Скепсис твой оправдан но с нами Промес и НАШ Каррера надо верить в команду, не про Валероверим ...тут другое
spartak kursk
сегодня в 18:26
Чтобы быть первым Каррерой придётся очень попотеть:
-погоняться за Зенитом в чемпионате,
-завершить чемпионат в призовой тройке,
-взять Кубок России,
-выйти в весеннюю часть одного из еврокубков.
NbKA555
сегодня в 18:23
Первый Карерра!Верим в тебя тренер!
mikysss ответил andreika20133
сегодня в 18:22
andreika20133:
Весной поедет домой . Там и будет ныть первый он или второй.
Он уже доказал что может и умеет быть первым, выйграв чемп в котором он впервые оказался еще и помошником , всяким луческам такое не снилось даже близко
andreika20133
сегодня в 18:15
Весной поедет домой . Там и будет ныть первый он или второй.
Остапчук 67
сегодня в 18:12
Каррера, выиграй у "Севильи".
denmig
сегодня в 18:08
Массимо грацие ..ть!!! Мы ещё победим!
CTAPbIU
сегодня в 18:06
👍 Массимо, у тебя все впереди!
mikysss
сегодня в 18:06
Вот поэтому мы его любим а некоторые завидуют... Массимо блэать Грацио
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100