Гаджиев: «У „Амкара“ в матче с „Тосно“ ноги порой бежали быстрее головы»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал ничью с «Тосно» (0:0).

«Эмоций хватает на три игры. Была пауза, и ребята бегают интенсивно. Но только в отдельных случаях динамика и эмоции совпадали с качеством игры. А так ноги порой бежали быстрее головы.

Если бы вместо штанг были голы, мой комментарий был бы тем же. Потому что борьбы и брака было больше, чем игры. Дело тут в первую очередь даже не в мастерстве. Главное — это то, что не смогли справиться с эмоциями, и плюс длительный перерыв. Не удалось сыграть товарищескую игру», — сказал Гаджиев.

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