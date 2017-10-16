Мостовой: «„Спартак“ с Промесом – это одно, а без него – совсем другое»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча команды с «Севильей» в Лиге чемпионов.

«Жду обоюдоострого футбола, потому что обе команды в хорошем состоянии. Хотя „Севилья“ проиграла последнюю игру в чемпионате Бильбао, на что вряд ли рассчитывали. А „Спартак“ выиграл матч в Грозном. Вернулись Глушаков с Квинси Промесом, а вместе с ними вернулась и атакующая сила. „Спартак“ с Промесом — это одно, а без – совершенно другое. Жду открытого футбола. У „Севильи“ потери, особенно Нзонзи огромная потеря для них, и кем он будет заменён, я не знаю. Другое дело, что передняя линия у них довольно сильная», — сказал Мостовой.

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