«Амкар» и «Тосно» голов друг другу не забили

В поединке 13-го тура РФПЛ «Амкар» и «Тосно» сыграли вничью.
Пермь, стадион «Звезда»
«Амкар» – «Тосно» – 0:0 (0:0)
«Амкар»: Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Идову, Милькович, Конде, Комолов (Гащенков 89), Гол (Бодул 77), Баланович, Эзатолахи, Прокофьев (Костюков 66).
Главный тренер: Гаджи Гаджиев.
«Тосно»: Юрченко, Буйволов, Шахов, Чернов, Дугалич, Мирзов (Казаев 89), Роша, Карницкий, Полетанович, Заболотный (Мелкадзе 71), Марков (Труйич 81).
Главный тренер: Дмитрий Парфенов.
Предупреждения: Мирзов 5, Кутин 13, Эзатолахи 19, Чернов 65, Полетанович 80, Милькович 90+3.
Судья: Алексей Матюнин.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
В другом поединке тура «Краснодар» дома уступил ЦСКА.
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