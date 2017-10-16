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17:30 Матч завершен Амкар 0:0 Тосно
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«Амкар» и «Тосно» голов друг другу не забили

сегодня, 19:27
АмкарАмкар0 : 0ТосноТосноМатч завершен

В поединке 13-го тура РФПЛ «Амкар» и «Тосно» сыграли вничью.

Пермь, стадион «Звезда»

«Амкар» – «Тосно» – 0:0 (0:0)

«Амкар»: Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Идову, Милькович, Конде, Комолов (Гащенков 89), Гол (Бодул 77), Баланович, Эзатолахи, Прокофьев (Костюков 66).
Главный тренер: Гаджи Гаджиев.

«Тосно»: Юрченко, Буйволов, Шахов, Чернов, Дугалич, Мирзов (Казаев 89), Роша, Карницкий, Полетанович, Заболотный (Мелкадзе 71), Марков (Труйич 81).
Главный тренер: Дмитрий Парфенов.

Предупреждения: Мирзов 5, Кутин 13, Эзатолахи 19, Чернов 65, Полетанович 80, Милькович 90+3.

Судья: Алексей Матюнин.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

В другом поединке тура «Краснодар» дома уступил ЦСКА.

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Все комментарии
Delorm Delorm
сегодня в 20:12
Заболотный не забивает. Проклятие Федуна работает. Сильна еврейская Каббала.Заболотному умелого попа искать надо. А то проклятие не снять.И бегать ему по полю,а голов не видать. Плохо он слушал людей ,знающих магию Федуна. А она видимо есть.
NbKA555
сегодня в 20:10
Ждем Пермяков в выходные!Надеюсь только с положительными эмоциями после Севильи!
juchok
сегодня в 20:05
мда....! Бетис с Валенсией на двоих забили 9 мячей! у нас за тур 12....
Алсидес Гиджиев
сегодня в 19:47
Ожидаемо
eaguar
сегодня в 19:46
нормальный итог
ДСА
сегодня в 19:44
Скучно.
ЭJlvIS
сегодня в 19:40
    Shpundya .
    сегодня в 19:39
    Гаджи Гаджиев правильно сказал-" ноги отдельно от головы"...дальше можно не комментировать.
    Спагетти
    сегодня в 19:34
    Новый лозунг команд РФПЛ: кто забьет тот 8.
    da da da
    сегодня в 19:31
    игра была ровна,играли два российских клуба.
    Санчо Панса
    сегодня в 19:30
    Нужно запрещать играть в футбол по понедельникам в России! На Ближнем Востоке, допустим, не играют в футбол по пятницам, чтобы сходить в мечеть и помолиться. А в России понедельник - тяжелый день.....
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