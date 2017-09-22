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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 6 тур
14:30 Матч завершен Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм
17:00 Идет первый тайм, 3’ Манчестер Сити 0:0 Кристал Пэлас
17:00 4’ Саутгемптон 0:0 Ман Юнайтед
19:30 сегодня Лестер Сити -:- Ливерпуль
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 9 тур
17:00 4’ Рединг 0:0 Халл Сити
Германия. Бундеслига 2017/2018, 6 тур
16:30 33’ Хоффенхайм 1:0 Шальке-04
19:30 сегодня Боруссия Д -:- Боруссия М
Испания. Примера 2017/2018, 6 тур
14:00 Матч завершен Атлетико М 2:0 Севилья
17:15 сегодня Алавес -:- Реал
21:45 сегодня Жирона -:- Барселона
Италия. Серия А 2017/2018, 6 тур
16:00 Закончился первый тайм Рома 3:0 Удинезе
19:00 сегодня СПАЛ -:- Наполи
21:45 сегодня Ювентус -:- Торино
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 11 тур
16:30 Идет первый тайм, 32’ Динамо М 0:0 ЦСКА
19:00 сегодня Спартак М -:- Анжи
Турция. Супер-Лига 2017/2018, 6 тур
19:30 сегодня Фенербахче -:- Бешикташ
Франция. Лига 1 2017/2018, 7 тур
18:00 сегодня Монпелье -:- ПСЖ
21:00 сегодня Лион -:- Дижон
Шотландия. Премьер-Лига 2017/2018, 7 тур
14:00 Матч завершен Рейнджерс 0:2 Селтик
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15:55
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15:53
«Атлетико» отправил два мяча в ворота «Севильи»25
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Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» обыграть «Вест Хэм»

сегодня, 16:25
Вест ХэмВест Хэм2 : 3ТоттенхэмТоттенхэмМатч завершен

В рамках 6-го тура АПЛ «Тоттенхэм» в гостях обыграл «Вест Хэм».

Лондон, «Лондон Стэдиум»

«Вест Хэм» – «Тоттенхэм» – 2:3 (0:2)
Голы: Чичарито 65, Куяте 87 — Кейн 34, Кейн 38, Эриксен 60.

«Вест Хэм»: Харт, Сабалета, Рид, Огбонна, Фонте (Масуаку 74), Крессуэлл, Нобл, Куяте, Антонио (Кэрролл 29), Арнаутович, Чичарито.
Главный тренер: Славен Билич.

«Тоттенхэм»: Льорис, Орье, Алдервейрелд, Санчес, Вертонген, Дэвис, Дайер, Сиссоко (Триппьер 79), Эриксен (Уинкс 73), Алли, Кейн (Льоренте 89).
Главный тренер: Маурисио Почеттино.

Предупреждения: Орье 65, Чичарито 83, Айю 90+4.

Удаление: Орье 69 (вторая желтая)

Судья: Майкл Оливер.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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Все комментарии
Медив ответил sparxx2
сегодня в 16:58
sparxx2:
Та я колебаюсь между Стоук - Челси и Саут - МЮ, так как Сити возьмут свой матч при любом раскладе. Кристал П. походу уже даже перестал сопротивляться и смирился с Чемпионшипом. Там меньше 5 не залетит.
А, ну если по такому принципу выбирать, то лучше смотреть первый тайм манков и второй Челси. Манки один фиг до 80 минуты пинают балду на поле, а Челси если не забъет в первом тайме, то скорее всего не забъет и потом
cska.78
сегодня в 16:55
Тоттенхэм, с победой!
sparxx2 ответил Медив
сегодня в 16:55
Медив:
Блин, там еще два Манчестера играют...
Та я колебаюсь между Стоук - Челси и Саут - МЮ, так как Сити возьмут свой матч при любом раскладе. Кристал П. походу уже даже перестал сопротивляться и смирился с Чемпионшипом. Там меньше 5 не залетит.
cool4back ответил Медив
сегодня в 16:55
Медив:
Блин, там еще два Манчестера играют...
Мы распределились, я на ветку Сити-Пэлас побежал )))
Медив ответил sparxx2
сегодня в 16:52
sparxx2:
Всех с победой !!! Ушёл на ветку Стоук - Челси)))) Верю в Шакири)))))))))))
Блин, там еще два Манчестера играют...
sparxx2
сегодня в 16:51
Всех с победой !!!
Ушёл на ветку Стоук - Челси))))
Верю в Шакири)))))))))))
cool4back ответил Медив
сегодня в 16:50
Медив:
Ого, первый раз вижу, что не только у Челси удаляют игроков. Что Орье сделал, убил кого то?
За пару минут 2 ЖК схлопотал на ровном месте и на одном игроке )))
Великий Князь ответил cannongun
сегодня в 16:49
cannongun:
Цацаца, будем следить как Лацио попортит вашим кровушки))
    cool4back ответил Tott_Hot
    сегодня в 16:49
    Tott_Hot:
    да, с победой!) Мой кореш прогнозировал перед стартом - шпоры будут лажать на уэмбли, но соберут очки на выездах. Так и выходит - 3 победы на выездах)
    Так или иначе, в общем )))
    cannongun ответил Великий Князь
    сегодня в 16:48
    Цацаца, будем следить как Лацио попортит вашим кровушки))
    Медив
    сегодня в 16:47
    Ого, первый раз вижу, что не только у Челси удаляют игроков. Что Орье сделал, убил кого то?
    cool4back
    сегодня в 16:47
    В ЛЧ в матче ТОТЕНА можно топить на ЖК Орье!!!
    Tott_Hot ответил cool4back
    сегодня в 16:46
    cool4back:
    Согласен. В конце Льоренте ему неплохо выложил, мог хоронить, но видно было, отбегался. С победой!
    да, с победой!) Мой кореш прогнозировал перед стартом - шпоры будут лажать на уэмбли, но соберут очки на выездах. Так и выходит - 3 победы на выездах)
    sparxx2 ответил Zidane.5
    сегодня в 16:46
    Zidane.5:
    В конце нервозно играли, но ставочка сыграла.
    ШПОРЫ даже в меньшенстве, даже при тотальном натиске Уест Хема про****ли три 100% сутуации для 4-го гола.
    cool4back ответил Великий Князь
    сегодня в 16:44
    Великий Князь:
    С победой! А мы знакомы?)
    Давай знакомиться? )
    The Bilderberg group
    сегодня в 16:44
    матч выдался хорошим.
    Великий Князь ответил cool4back
    сегодня в 16:43
    cool4back:
    А Меня? )
    С победой!
    А мы знакомы?)
    cool4back ответил Великий Князь
    сегодня в 16:42
    Великий Князь:
    Так точно. И Вас тоже)
    А Меня? )
    Zidane.5
    сегодня в 16:42
    В конце нервозно играли, но ставочка сыграла.
    cool4back ответил cannongun
    сегодня в 16:41
    cannongun:
    И меня персонально
    ..и меня!!! )
    Великий Князь ответил cannongun
    сегодня в 16:41
    cannongun:
    И меня персонально
    Так точно. И Вас тоже)
    cool4back ответил Tott_Hot
    сегодня в 16:41
    Tott_Hot:
    для уровня Таунсенда хорошо отбегал, а для своего - может намного лучше.
    Согласен. В конце Льоренте ему неплохо выложил, мог хоронить, но видно было, отбегался. С победой!
    cannongun ответил Великий Князь
    сегодня в 16:41
    И меня персонально
    Tott_Hot ответил cool4back
    сегодня в 16:39
    cool4back:
    Алли отпахал норм. Пас голевой. Бегал и вперёд и назад.
    для уровня Таунсенда хорошо отбегал, а для своего - может намного лучше.
    Санчо Панса
    сегодня в 16:37
    Молотобойцы вполне могли совершить мега-камбэк! Но шпоры не желали упускать преимущества в три гола. Орье, я смотрю, что не меняется! Что во Франции удалялся, что уже в Англии) Намучается с ним Почеттино. А пока с победой всех болельщиков Тоттенхэма!
    мангo
    сегодня в 16:37
    с победой!
    Великий Князь
    сегодня в 16:35
    С победой!
    Прапора и Моноло персонально.
    cool4back ответил Tott_Hot
    сегодня в 16:35
    Tott_Hot:
    Худший матч в исполнении Алли. Остальные все молодцом! COYS!
    Алли отпахал норм. Пас голевой. Бегал и вперёд и назад.
    Брулин
    сегодня в 16:34
    Матч уныло катился к закономерной победе шпор и тут Сержа Орье решило переклинить )))
    sparxx2 ответил liverpoоl2014
    сегодня в 16:33
    liverpoоl2014:
    Вот за что мы любим опл!
    опл - это на каком ?
    АПЛ на русском, EPL на английском....
    Хотя если ты с Украины то там Александр - Олександр, значит всякое возможно)))))))))
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