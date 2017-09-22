Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» обыграть «Вест Хэм»

В рамках 6-го тура АПЛ «Тоттенхэм» в гостях обыграл «Вест Хэм».
Лондон, «Лондон Стэдиум»
«Вест Хэм» – «Тоттенхэм» – 2:3 (0:2)
Голы: Чичарито 65, Куяте 87 — Кейн 34, Кейн 38, Эриксен 60.
«Вест Хэм»: Харт, Сабалета, Рид, Огбонна, Фонте (Масуаку 74), Крессуэлл, Нобл, Куяте, Антонио (Кэрролл 29), Арнаутович, Чичарито.
Главный тренер: Славен Билич.
«Тоттенхэм»: Льорис, Орье, Алдервейрелд, Санчес, Вертонген, Дэвис, Дайер, Сиссоко (Триппьер 79), Эриксен (Уинкс 73), Алли, Кейн (Льоренте 89).
Главный тренер: Маурисио Почеттино.
Предупреждения: Орье 65, Чичарито 83, Айю 90+4.
Удаление: Орье 69 (вторая желтая)
Судья: Майкл Оливер.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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