Д. Реднапп: «Зачем Кейну уходить в „Реал“, если „Тоттенхэм“ будет хорошо платить?»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» Джейми Реднапп считает, что нападающего «шпор» Харри Кейна в клубе сможет удержать достойная зарплата:

«Безусловно, Кейн является трансферной целью „Реала“. Но если „Тоттенхэм“ будет платить ему столько, сколько следует, зачем ему куда-то переходить? Проблема современного футбола состоит в том, что вам надо зарабатывать большие деньги.

Харри в каждой игре выкладывается на 100% и держит себя в хорошей форме. Думаю, между ним и Ромелу Лукаку развернется захватывающая схватка за „Золотую бутсу“».

Наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино рассчитывает, что Кейн останется в лондонском клубе на долгие годы.

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