Де Лаурентис: «Игра с „Сити“ может стать матчем, победить в котором практически нереально»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис поделился мнением о предстоящем выездном матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Манчестер Сити»:

«Думаю, что в предстоящей игре нескольким нашим футболистам следовало бы остаться в запасе. Ведь в чемпионате нас преследует „Интер“, и это не менее важно. Для нас игра в Манчестере может стать матчем, в котором победить практически нереально, но мы будем ждать соперников в Неаполе».

Ранее главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри назвал «Манчестер Сити» лучшей командой в Европе.

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