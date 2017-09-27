«Базель» отправил 5 безответных мячей в ворота «Бенфики»

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Базель» деклассировал «Бенфику».
Базель, стадион «Сент Якоб-Парк»
«Базель» – «Бенфика» – 5:0 (2:0)
Голы: Ланг 2, Оберлин 20, Ван Вольфсвинкел 59 (пен), Оберлин 69, Риверос 77.
«Базель»: Ваклик, Аканджи, Баланта (Серей 80), Сухи, Дзуффи, Джака, Петретта (Риверос 68), Ланг, Ван Вольфсвинкел, Оберлин (Эльянусси 74), Штеффен.
Главный тренер: Рафаэль Викки.
«Бенфика»: Сезар, Жардел, Луизао, Гримальдо, Алмейда, Фейса, Пицци, Черви (Эдуардо 46), Живкович (Самарис 74), Хименес, Жонас (Сеферович 67).
Главный тренер: Руи Витория.
Предупреждения: Аканджи 45, Петретта 50, Живкович 55, Джака 55, Эдуардо 60,
Удаление: Алмейда 63.
Судья: Крэйг Томсон.
В другом матче группы «Манчестер Юнайтед» разгромил ЦСКА.
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