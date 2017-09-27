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    Как завершится матч 2-го тура Лиги чемпионов между ЦСКА и МЮ?
    Победой ЦСКА
    20%
    221
    Вничью
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    248
    Победой МЮ
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    632
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Лига Европы 2017/2018, 2 тур
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20:00 сегодня Зенит -:- Реал Сосьедад
20:00 сегодня Виктория П -:- Хапоэль БШ
20:00 сегодня Лугано -:- ФКСБ
20:00 сегодня Атлетик Б -:- Заря
20:00 сегодня Остерсандс -:- Герта
20:00 сегодня Кельн -:- Црвена Звезда
20:00 сегодня БАТЭ -:- Арсенал
20:00 сегодня Зальцбург -:- Марсель
20:00 сегодня Лацио -:- Зюлте-Варегем
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20:00 сегодня Русенборг -:- Вардар
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22:05 сегодня Маккаби ТА -:- Вильярреал
22:05 сегодня Партизан -:- Динамо К
22:05 сегодня Скендербеу -:- Янг Бойз
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22:05 сегодня Милан -:- Риека
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«Базель» отправил 5 безответных мячей в ворота «Бенфики»

вчера, 23:34
БазельБазель5 : 0БенфикаБенфикаМатч завершен

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Базель» деклассировал «Бенфику».

Базель, стадион «Сент Якоб-Парк» 

«Базель» – «Бенфика» – 5:0 (2:0)
Голы: Ланг 2, Оберлин 20, Ван Вольфсвинкел 59 (пен), Оберлин 69, Риверос 77.

«Базель»: Ваклик, Аканджи, Баланта (Серей 80), Сухи, Дзуффи, Джака, Петретта (Риверос 68), Ланг, Ван Вольфсвинкел, Оберлин (Эльянусси 74), Штеффен.
Главный тренер: Рафаэль Викки.

«Бенфика»: Сезар, Жардел, Луизао, Гримальдо, Алмейда, Фейса, Пицци, Черви (Эдуардо 46), Живкович (Самарис 74), Хименес, Жонас (Сеферович 67).
Главный тренер: Руи Витория.

Предупреждения: Аканджи 45, Петретта 50, Живкович 55, Джака 55, Эдуардо 60, 
Удаление: Алмейда 63.

Судья: Крэйг Томсон.

В другом матче группы «Манчестер Юнайтед» разгромил ЦСКА.

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Все комментарии
antant1
сегодня в 00:07
Мда...ну 1-0, ну 2-1, ничего удивительного не было бы(Базель крепкий орешек), но 5-0!
starche
сегодня в 00:03
Вот уж неожиданный счёт! Выходит, что победа ЦСКА была неслучайной: Бенфика выступает в группе в качестве лузера.
Бессмертный
сегодня в 00:03
По ходу рекорды Игоря продолжатся
145532
сегодня в 00:02
Что-то подсказывает ,что цска с Бенфикой будут бороться за 3 место .
dzvinka
вчера в 23:56
а бенфика то... не настоящая!
Akatsuki72
вчера в 23:53
Вот это сенсация! Победа Базеля бы не сильно удивила, но 5-0... кто ж знал?!
вячеслав остапенко
вчера в 23:51
я был уверен что Базель победит дома
Бригант 669
вчера в 23:50
нифига се!!!! Цска будет трудно!!
95-shishani-95
вчера в 23:44
Неужели дела Бенфики настолько плохи?
Или Базель так хорош?
4ever Ars
вчера в 23:44
Вау.
Owl Fake
вчера в 23:40
Базель, ты с ума сошёл?
Полевой Командир
вчера в 23:39
да уж..... все вопросы по состоянию Бенфики сняты. Как, впрочем, и по тому, как их обыграл ЦСКА
yudin_duda
вчера в 23:39
Думал будет борьба, все-таки обе команды должны претендовать на вторую строчку.
Y.N.W.A.
вчера в 23:38
Теперь понятно, кк ЦСКА их обыграл. Эту Бенфику даже Тосно мог бы обыграть)
vka1970
вчера в 23:37
Что ж они с ЦСКА то сделают ?
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