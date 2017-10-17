Хуммельс: «Хайнкес очень требовательный. Я прислушался к некоторым его советам»

Защитник «Баварии» Матс Хуммельс рассказал о подготовке мюнхенцев ко встрече с «Селтиком» в Лиге чемпионов:

«Если честно, я не особо думал о „Селтике“ до сегодняшнего дня. Но мы играем дома и хотим доминировать в этом матче. Мы сядем и все вместе обсудим грядущую встречу. Не думаю, что „Бавария“ испытывает давление на этом этапе — в прошлом сезоне мы тоже проиграли „Атлетико“ во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

Мы очень хорошо сыграли в матче с „Фрайбургом“. Эта победа станет основополагающей.

Юпп Хайнкес очень требовательный на тренировках. Он хочет от нас интенсивной игры и постоянно поправляет, если мы что-то делаем не так. Лично мне понравилось то, что он мне сказал. Я прислушался к некоторым его советам».

Встречу обслужит российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

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