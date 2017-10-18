Футбольная ассоциация извинилась перед футболистками за расистские шутки тренера

Футбольная ассоциация Англии принесли официальные извинения двум футболисткам Эниоле Алуко и Дрю Спенс за расистское поведение их бывшего тренера Марка Сампсона. 35-летнего специалиста уволили в прошлом месяце за неприемлемое поведение.

В заявлении ФА признает, что Сампсон допускал расистские шутки в отношении этих двух футболисток. Организация перед ними извинилась.

Ранее не раз проблема расизма в футболе поднималась также в Италии.

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