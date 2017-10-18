Стали известны стартовые составы на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Карабахом» и «Атлетико». Накануне встречи главный тренер хозяев Гурбан Гурбанов отметил, что главная задача «Карабаха» в ЛЧ - оказать достойное сопротивление соперникам.
«Карабах»: Сехич, Садыгов, Аголли, Медведев, Гусейнов, Гараев, Мичел, Алмейда, Энрике, Мадатов, Ндлову.
«Атлетико»: Облак, Врсалько, Хименес, Годин, Филипе Луис, Габи, Сауль, Гайтан, Феррейра Карраско, Гамейро, Гризманн.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
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