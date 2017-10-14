«Шальке» в большинстве переиграл «Герту»

В поединке 8-го тура Бундеслиги «Герта» дома уступила «Шальке».
Берлин, стадион «Олимпиаштадион».
«Герта» - «Шальке-04» - 0:2 (0:0)
Голы: Горецка 54, Бургшталлер 78.
«Герта»: Ярстейн, Рекик, Штарк, Платтенхардт, Вайзер (Лазаро 65), Дуда (Зельке 46), Шелбред, Харагути, Дарида, Пекарик, Калу (Лекки 46).
Главный тренер: Паль Дардои.
«Шальке-04»: Ферманн, Налдо, Керер, Очипка, Харит (Коноплянка 67), Калиджури, Горецка, Стамбули, Майер (Шопф 87), Бургшталлер (Резе 81), Ди Санто.
Главный тренер: Доменико Тедеско.
Предупреждения: Майер 30, Дарида 39, Стамбули 66.
Удаление: Харагути 44.
Судья: Бенджамин Бранд.
В другом матче тура «Бавария» разгромила «Фрайбург» (5:0).
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