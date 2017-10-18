Сын Вальке работает в ПСЖ

Французские следователи продолжают изучать связи между президентом ПСЖ Нассером Аль-Хелаифи, который вызван в суд по делу о коррупции, и бывшим генсеком ФИФА Жеромом Вальке, который отстранен от футбольной деятельности. Расследование выявило, что сын Вальке Себастьян с 2011 года работает в ПСЖ в отделе маркетинга. Следствие хочет изучить контракт и связи сына чиновника, что, возможно, откроет тайну коррупционных связей между фигурантами дела.

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