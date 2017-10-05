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ФИФА: «Безопасность на чемпионате мира будет организована качественно»

сегодня, 13:24

Директор департамента Международной федерации футбола Колин Смит заявил, что уровень безопасности на чемпионате мира 2018 будет организован на высоком уровне. 

«Разрабатывается специальная подробная программа обеспечения безопасности на чемпионате мира. Мы тесно сотрудничаем с органами безопасности, обладающими огромным опытом, например, они сотрудничали с коллегами во время чемпионата Европы. Все это позволило нам разработать план, вы видели, как была организована безопасности на Кубке конфедераций. Также отмечу инициативу российского правительства по созданию паспорта болельщика, который является не просто средством для безвизового въезда, но и инструментом обеспечения безопасности.

С точки зрения безопасности на чемпионате мира все будет выполнено качественно», - добавил Смит.

Ранее Колин Смит оценил готовность российских городов на чемпионат мира 2018. 

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Все комментарии
Cules2013
сегодня в 14:09
На данный момент Россия безопаснее Европы с их постоянными терактами, и Азии с их северокорейскими ракетами.
Адвокат 76
сегодня в 14:05
Будем в это верить.
Dominators
сегодня в 14:01
Во Франции на ЕВРО была пруха для английских болельщиков хулиганов . У нас такого не будет . Единственная проблема это , что бы наши доморощенные болельщики , не прыгали с крыш .
мяч квадратный
сегодня в 13:57
Ответственным за безопасность ЧМ назначат Кадырова. И мышь не проскочит. Даже за одну мысль о нарушении общественного порядка будут публично извиняться.
ДАША Д
сегодня в 13:27
Россияне в этом не сомневаются.
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