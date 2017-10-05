Мутко обсудил с ФИФА очередную инспекцию объектов ЧМ-2018

Вице-премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко и директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит обсудили в Москве итоги шестого операционного визита представителей ФИФА и оргкомитета на стадионы ЧМ-2018.

«В целом можно отметить позитивные итоги очередного визита экспертов ФИФА и оргкомитета в города. Сейчас наступил тот самый период, когда новые арены получили конкретные очертания и разговор уже идет не об общей готовности стадионов, а о конкретных нюансах, которые нужно учесть при операционной подготовке к турниру. И здесь мы с ФИФА преследуем общую цель - чтобы болельщики и участники чемпионата мира смогли получить самые приятные впечатления от участия в турнире», - отметил Мутко.

«Мы увидели, что подготовка городов и стадионов к чемпионату мира-2018 ведется активно и практически укладывается в график. Проблемные зоны обозначены, мы ведем мониторинг, постоянно на связи с оргкомитетом, городами - организаторами, местными властями и с нетерпением ждем тестовых матчей в 2018 году, чтобы посмотреть, как работают уже готовые стадионы. Это был насыщенный и продуктивный визит», - заявил Смит.

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