Габон наказан ФИФА за участие в матче дисквалифицированных игроков

ФИФА наказала сборную Габона за участие в матче отбора ЧМ-2018 двух игроков, которые должны были отбывать дисквалификацию. Речь о полузащитниках Марио Лемина и Мерлине Танджигоре. В наказание сборная Габона оштрафована на 5200 евро, также команде присуждено техническое поражение со счетом 0:3 в матче отбора с Кот-д’Ивуаром 2 сентября, который габонцы и так проиграли. В свою очередь Федерация футбола Габона уволила своего генсекретаря Жана-Феликса Мба Нзе, который упустил из виду дисквалификацию футболистов.

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