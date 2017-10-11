ФИФА временно приостановила членство Федерации футбола Пакистана

Международная федерация футбола пришла к решению временно приостановить членство Федерации футбола Пакистана.

Как говорится в официальном сообщении, это связано с тем, что в дела Федерации футбола Пакистана было вмешательство третьих лиц. Судом Пакистана было предписано поместить под контроль администратора счета и офисы местной Федерации футбола. Это является прямым нарушением обязательств по управлению организацией без третьих лиц.

Пока решение ФИФА будет в силе, национальная сборная и клубы утрачивают возможность принимать участие в международных соревнованиях. Членство Пакистана в ФИФА будет восстановлено только после того, как офисы и счета вновь вернутся под контроль непосредственно самой Федерации футбола Пакистана.

Ранее в подобных ситуациях побывали Нигерия и Греция.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте