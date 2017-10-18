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21:45 28’ Бенфика 0:0 Ман Юнайтед
21:45 29’ Андерлехт 0:1 ПСЖ
21:45 29’ Бавария 1:0 Селтик
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21:45 Идет первый тайм, 28’ Ювентус 1:1 Спортинг
21:45 Идет первый тайм, 28’ Барселона 1:0 Олимпиакос
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 3 тур
14:00 Матч завершен ЦСКА (до 19) 2:3 Базель (до 19)
17:00 Матч завершен Краснодар (до 19) 9:0 Кайрат (до 19)
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«Карабах» отобрал очки у «Атлетико»

сегодня, 20:53
КарабахКарабах0 : 0АтлетикоАтлетикоМатч завершен

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Карабах» и «Атлетико» сыграли вничью.

Баку, стадион «Олимпийский» 

«Карабах» – «Атлетико» – 0:0

«Карабах»: Сехич, Садыгов, Аголли, Медведев (Ржежничак 71), Гусейнов, Гараев, Мичел (Эльюнусси 85), Алмейда, Энрике (Геррье 69), Мадатов, Ндлову.
Главный тренер: Гурбан Гурбанов.

«Атлетико»: Облак, Врсалько, Хименес, Годин, Филипе Луис, Габи, Сауль, Гайтан (Партей 64), Феррейра Карраско (Корреа 72), Гамейро (Торрес 72), Гризманн.
Главный тренер: Диего Симеоне.

Предупреждения: Мичел 53, Ндлову 59, Гусейнов 90+3.
Удаление: Ндлову 75 (вторая желтая).

Судья: Рудди Буке.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов встречи в составе каждой из команд.

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Все комментарии
Sleiter ответил Serg_Diamond
сегодня в 22:10
Serg_Diamond:
матрасы ходили по полю как бабы беременные! будто боялись себя расплескать. гризманн с такой игрой скоро вообще никому не интересен будет. это уже просто распиаренный ноль! ни в сборной ни в клубе ничего показать не может - как говорится, "ни украсть, ни покараулить")) и вообще, с такими скоростями им нечего делать в лиге чемпионов! единственный, кто создавал опасность у ворот карабаха во 2-м тайме - корреа, но партнеры не очень то торопились его поддержать. бежать ему надо из этой недокоманды! и вообще, глядя на такую игру атлетико, начинаешь уважать клубы из РПЛ - там хоть есть шанс увидеть хороший футбол, в сравнении с тем, что мы только что увидели...
В Испании 2 клуба, но очень сильных, остальные - как пойдет, но после мимолетного успеха могут провалится, Атлетико неплохой клуб, после ничьей в чемпионате с Барсой нехватает эмоций видимо, поле тяжеловатое при этом ну и настрой), посмотрим в общем на следующий матч
barcelona and cruyff
сегодня в 22:09
Голос сорвал)))). Горжусь Карабахом!!!!!!Слов много! Просто поздравлю каждого болельщика!
No problem
сегодня в 21:51
Это Матрас отнял у Карабаха очи.
Отскок вечно второго клуба Мадрида.
No problem ответил loko7
сегодня в 21:49
loko7:
Атлетико рискует вылететь с Лиги чемпионов до встречи с Реалом.
Не рискует,
а мечтает).
loko7
сегодня в 21:45
Атлетико рискует вылететь с Лиги чемпионов до встречи с Реалом.
MaxForCSKA
сегодня в 21:44
    dzvinka
    сегодня в 21:40
    и такой состав еще привезли... ахаха))
    ermak6448
    сегодня в 21:33
    Молодцы бакинцы !!!
    Показали Кто в Доме Хозяин...
    ermak6448
    сегодня в 21:31
    Молодцы бакинцы - показали Кто в Доме Хозяин !!!
    foxcon
    сегодня в 21:28
    Позор.Симионе пора уходить.карабах-барабах вторым составом надо выносить...
    Footlife
    сегодня в 21:28
    Могли и выиграть, вполне заслуженная ничья!
    Даже обидно было бы, если бы при такой игре Карабах проиграл!
    Чуть больше опыта и думаю Карабах бы взял очки в предыдущем матче с Ромой.
    Думаю дома Роме не легко придется с Карабахом!
    Gahi
    сегодня в 21:22
    Карабах понравился хорошо смотрелся в игре с Атлетико. И такое ощущение что он идёт по графику Ростова в Л/Ч первоя игра крупное порожение затем мы знаем что вышла сказка. Ждем от Карабаха нового исторического успеха. Удачи и побед.
    eaguar
    сегодня в 21:22
    Неожидал , Молодцы Карабах .
    Badri
    сегодня в 21:19
    Браво Карабах ! ! ! Сыграли достойно даже в меньшинстве , а судью Рудди Буке на мыло а после на шило .
    RMA 005
    сегодня в 21:15
    Позор второму и вечному клубу Мадрида!
    Serge_1 ответил жменя семечек
    сегодня в 21:15
    жменя семечек:
    я так понял в мадриде карабах признали !
    Армянским или......?
    Levadia
    сегодня в 21:13
    Молодцы азеры!
    Взяли нужное очко,хотя многие сомневались.
    ROLENTO
    сегодня в 21:13
    Красавы азера
    Владимир Богатов
    сегодня в 21:13
    Карабах отгрыз оба очка у мадридцев....
    Великий Князь
    сегодня в 21:12
    Судейка отобрал очки у Карабаха. Срамота.
    Остапчук 67 ответил Dudikoff
    сегодня в 21:11
    Dudikoff:
    Карабах оставили в 10-ом, а должны были пеналь дать в ворота Атлетико. Матрасы вообще ни о чём. Пусть уж лучше из этой группы Челси и Рим проходят.
    Так и будет.
    Serg_Diamond
    сегодня в 21:10
    матрасы ходили по полю как бабы беременные! будто боялись себя расплескать. гризманн с такой игрой скоро вообще никому не интересен будет. это уже просто распиаренный ноль! ни в сборной ни в клубе ничего показать не может - как говорится, "ни украсть, ни покараулить")) и вообще, с такими скоростями им нечего делать в лиге чемпионов! единственный, кто создавал опасность у ворот карабаха во 2-м тайме - корреа, но партнеры не очень то торопились его поддержать. бежать ему надо из этой недокоманды! и вообще, глядя на такую игру атлетико, начинаешь уважать клубы из РПЛ - там хоть есть шанс увидеть хороший футбол, в сравнении с тем, что мы только что увидели...
    The Frei ответил nurajanm
    сегодня в 21:09
    nurajanm:
    Пока что испанцы хороши в лч вчера реал чудом не проиграл ттх А сегодня атлетико выстоял на баку Respect
    Одна Сивилья огорчает...
    sihafazatron ответил nurajanm
    сегодня в 21:07
    nurajanm:
    Пока что испанцы хороши в лч вчера реал чудом не проиграл ттх А сегодня атлетико выстоял на баку Respect
    зато команды апл прут как надо, должны все 5 клубов выходить в плей-офф и большинство из них с первого места
    Морозовский
    сегодня в 21:05
    "Карабах" - достойно !
    ошалевший ответил Dudikoff
    сегодня в 21:04
    Dudikoff:
    Карабах оставили в 10-ом, а должны были пеналь дать в ворота Атлетико. Матрасы вообще ни о чём. Пусть уж лучше из этой группы Челси и Рим проходят.
    карабах в меньшинстве качественнее атаковал,чем этот испанский автобус,а судья подмог конечно испанцам
    Mr.Hellimberg
    сегодня в 21:04
    кто ожидал, что Карабах возьмет очко. вот и поперепасовались, в последние мин 10 мячей в руки вратаря Карабаха накидали, Торрес якобы промазал с метров 3-4 и разошлись
    Правнук Сталина
    сегодня в 21:04
    Повезло матрасникам) спасли очко все таки))))))))))
    киэнджин
    сегодня в 21:01
    Очень хорошо. Мда ставка была хороша...
    Великий Князь
    сегодня в 21:01
    Карабах-барабах)
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