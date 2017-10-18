«Карабах» отобрал очки у «Атлетико»

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Карабах» и «Атлетико» сыграли вничью.
Баку, стадион «Олимпийский»
«Карабах» – «Атлетико» – 0:0
«Карабах»: Сехич, Садыгов, Аголли, Медведев (Ржежничак 71), Гусейнов, Гараев, Мичел (Эльюнусси 85), Алмейда, Энрике (Геррье 69), Мадатов, Ндлову.
Главный тренер: Гурбан Гурбанов.
«Атлетико»: Облак, Врсалько, Хименес, Годин, Филипе Луис, Габи, Сауль, Гайтан (Партей 64), Феррейра Карраско (Корреа 72), Гамейро (Торрес 72), Гризманн.
Главный тренер: Диего Симеоне.
Предупреждения: Мичел 53, Ндлову 59, Гусейнов 90+3.
Удаление: Ндлову 75 (вторая желтая).
Судья: Рудди Буке.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов встречи в составе каждой из команд.
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