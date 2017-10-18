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Лига чемпионов 2017/2018, 3 тур
19:00 Матч завершен Карабах 0:0 Атлетико М
21:45 Идет первый тайм, 31’ ЦСКА 0:1 Базель
21:45 30’ Бенфика 0:0 Ман Юнайтед
21:45 31’ Андерлехт 0:1 ПСЖ
21:45 31’ Бавария 2:0 Селтик
21:45 Идет первый тайм, 31’ Челси 1:0 Рома
21:45 Идет первый тайм, 31’ Ювентус 1:1 Спортинг
21:45 Идет первый тайм, 31’ Барселона 1:0 Олимпиакос
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 3 тур
14:00 Матч завершен ЦСКА (до 19) 2:3 Базель (до 19)
17:00 Матч завершен Краснодар (до 19) 9:0 Кайрат (до 19)
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«Ювентус» - «Спортинг»: стартовые составы

сегодня, 20:43
ЮвентусЮвентус1 : 1СпортингСпортингИдет первый тайм

Стали известны стартовые составы на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ювентусом» и лиссабонским «Спортингом». Ранее полузащитник хозяев Сами Хедира призвал одноклубников действовать в данном поединке с осторожностью.

«Ювентус»: Буффон, Кьеллини, Бенатиа, Стураро, Сандро, Хедира, Пьянич, Куадрадо, Дибала, Манджукич, Игуаин.

«Спортинг»: Патрисиу, Пиччини, Коатес, Матье, Коэнтрау, Карвалью, Фернандеш, Мартинш, Акунья, Батталья,  Дост.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

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Все комментарии
No problem ответил ошалевший
сегодня в 22:07
ошалевший:
я не путаю,в футболе бывает всякое,я вот свою первую ставку проиграл именно на барсе,когда она дома красиво слилась осасуне,год уже не помню,примерно лет 6 назад
Ну вот и славно,
есть весткая причина болеть против Барсы,и их многоЧисленных умолишенных сектантов).
ошалевший ответил RMA 005
сегодня в 21:36
RMA 005:
Олимпиакос?))), лол,не путай болт,с трамвайной ручкой).
я не путаю,в футболе бывает всякое,я вот свою первую ставку проиграл именно на барсе,когда она дома красиво слилась осасуне,год уже не помню,примерно лет 6 назад
Zely ответил Великий Князь
сегодня в 21:28
Против Спортинга Пьянич будет полезен, хотя посмотрим. Свои три должны брать
RMA 005 ответил ошалевший
сегодня в 21:20
ошалевший:
а где бентанкур? или юве решил наконец то выигрывать? думаю возможна даже ничья,учитывая как юве дома мучался с олимпиакосом
Олимпиакос?))),
лол,не путай болт,с трамвайной ручкой).
RMA 005
сегодня в 21:18
Давай Юве,
под каток этих..
Великий Князь ответил ошалевший
сегодня в 21:17
ошалевший:
а где бентанкур? или юве решил наконец то выигрывать? думаю возможна даже ничья,учитывая как юве дома мучался с олимпиакосом
Бентакур лучше чем Хедира и Пьянич. Очень грамотно играет.
ошалевший
сегодня в 20:59
а где бентанкур? или юве решил наконец то выигрывать? думаю возможна даже ничья,учитывая как юве дома мучался с олимпиакосом
Великий Князь ответил Reneg
сегодня в 20:59
Reneg:
Пьянича за что приплел?)
Удачи твоим хвостатым с пенсаками. Отправьте их в крематорий, нечего на их огромные пенсии тратиться))
Великий Князь ответил Reneg
сегодня в 20:57
Reneg:
Пьянича за что приплел?)
Здарова!
Дык разве Рома нам чё путёвое продаст? Развели косого. Пьянич расстворяется на поле и всё. Сколько помню из Ромы к нам только бокопоры приходят - Пьянич, Бенятия, Зебина. Только Эмерсон светлое пятно. Бразил влился и команду не портил.
Reneg ответил Великий Князь
сегодня в 20:52
Великий Князь:
Бенатия, Стураро, Хедира, Пьянич((( Опять играем в меньшинстве, эта четвёрка косячников за полтора ногомячиста сойдёт. Решать надо в первом тайме.
Пьянича за что приплел?)
Великий Князь
сегодня в 20:48
Бенатия, Стураро, Хедира, Пьянич(((
Опять играем в меньшинстве, эта четвёрка косячников за полтора ногомячиста сойдёт.
Решать надо в первом тайме.
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