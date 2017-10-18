Стали известны стартовые составы на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ювентусом» и лиссабонским «Спортингом». Ранее полузащитник хозяев Сами Хедира призвал одноклубников действовать в данном поединке с осторожностью.
«Ювентус»: Буффон, Кьеллини, Бенатиа, Стураро, Сандро, Хедира, Пьянич, Куадрадо, Дибала, Манджукич, Игуаин.
«Спортинг»: Патрисиу, Пиччини, Коатес, Матье, Коэнтрау, Карвалью, Фернандеш, Мартинш, Акунья, Батталья, Дост.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
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есть весткая причина болеть против Барсы,и их многоЧисленных умолишенных сектантов).
есть весткая причина болеть против Барсы,и их многоЧисленных умолишенных сектантов).
лол,не путай болт,с трамвайной ручкой).
лол,не путай болт,с трамвайной ручкой).
под каток этих..
под каток этих..
Дык разве Рома нам чё путёвое продаст? Развели косого. Пьянич расстворяется на поле и всё. Сколько помню из Ромы к нам только бокопоры приходят - Пьянич, Бенятия, Зебина. Только Эмерсон светлое пятно. Бразил влился и команду не портил.
Дык разве Рома нам чё путёвое продаст? Развели косого. Пьянич расстворяется на поле и всё. Сколько помню из Ромы к нам только бокопоры приходят - Пьянич, Бенятия, Зебина. Только Эмерсон светлое пятно. Бразил влился и команду не портил.
Опять играем в меньшинстве, эта четвёрка косячников за полтора ногомячиста сойдёт.
Решать надо в первом тайме.
Опять играем в меньшинстве, эта четвёрка косячников за полтора ногомячиста сойдёт.
Решать надо в первом тайме.