Стали известны стартовые составы на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Олимпиакосом». Напомним, что сегодня хозяевам не поможет защитник Жорди Альба.
«Барселона»: Тер Штеген, Пике, Динь, Умтити, Серхи Роберто, Бускетс, Иньеста, Паулиньо, Деулофеу, Месси, Л. Суарес.
«Олимпиакос»: Прото, Эльабделлауи, Ботиа, Николау, Куртис, Ромао, Жилле, Здьелар, Андруцос, Карсела-Гонсалес, Оджиджа-Офое.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
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