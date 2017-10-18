Боатенг: «Не хотел убегать после плохого отрезка в „Баварии“»

Защитник «Баварии» Джером Боатенг признался, что до возвращения на тренерский пост Юппа Хайнкеса подумывал об уходе из команды.

«Я в итоге решил остаться в „Баварии“. Не хотел просто убегать после плохого отрезка. Посмотрите, как мы тренируемся сейчас. Команда снова получает удовольствие, веселится на тренировках. Наставник хорошо чувствует нас на уровне интуиции».

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