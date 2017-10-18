Фабрегас: «Моуриньо был моим врагом, когда тренировал „Реал“ и „Челси“»

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас рассказал о своих непростых отношениях с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо.

«Он был моим врагом, когда тренировал „Реал“ и „Челси“. У нас постоянно было состязание друг с другом. Даже когда я был его футболистом в „Челси“. Но я многому научился у него, и у меня есть положительные воспоминания. В „Челси“ я абсолютно счастлив. Семья полностью адаптировалась к жизни в Лондоне. Болельщики меня обожают».

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