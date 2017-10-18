Самедов из-за травмы пропустит около 6 недель

Пресс-служба «Спартака» сообщает о том, что «красно-белые» потеряли полузащитника Александра Самедова на срок порядка 6 недель.
Хавбеку, получившему травму в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Севильи», поставлен точный диагноз - частичный разрыв одной из мышц задней группы левого бедра.
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Здоровья, шанс для молодых!
Здоровья, шанс для молодых!
И тренер по физподготовке утверждает что всё отлично как всегда?
Так и двух составов не хватит на весь сезон.
Теперь понятно,что система осень-весна-его спасение:Новый год и так далее......Будь прежняя система......не работал бы он уже в Спартаке.
И тренер по физподготовке утверждает что всё отлично как всегда?
Так и двух составов не хватит на весь сезон.
Теперь понятно,что система осень-весна-его спасение:Новый год и так далее......Будь прежняя система......не работал бы он уже в Спартаке.