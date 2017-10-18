Сидорчук: «Хочется взять реванш у „Янг Бойз“»

Полузащитник киевского «Динамо» Сергей Сидорчук поделился ожиданиями от матча Лиги Европы с «Янг Бойз».

«Чемпионат Украины и Лига Европы – два разных турнира. Тренерский штаб через день сделал разбор игры с „Черноморцем“, показал наши ошибки, и, надеюсь, в дальнейшем мы не будем их повторять. Что касается психологического состояния, то чувствуем себя хорошо.

Мысли о „Янг Бойз“? Вообще, думать нужно положительно. Что касается лично меня, то хочется взять небольшой реванш за то поражение, которое выбило нас из Лиги чемпионов, и настраиваемся только на победу, потому что задача – выйти из группы с первого места».

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