Гризманн: «„Атлетико“ будет сражаться до конца»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал ничью с «Карабахом» (0:0) в матче Лиги чемпионов.

«Соперник показал свою силу, а нам нужно работать, чтобы забивать больше. Мы сделали все возможное, но понимали, что будет сложно. Необходимо быть более эффективными, потому что моменты были, но их нужно просто реализовать. Есть еще три игры, чтобы пройти дальше. Мы будем сражаться до конца».

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