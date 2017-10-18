Гризманн: «„Атлетико“ будет сражаться до конца»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Беларусь. Высшая лига
  • Мексика. Лига МХ
  • Юношеская Лига УЕФА
Лига чемпионов 2017/2018, 3 тур
19:00 Матч завершен Карабах 0:0 Атлетико М
21:45 Идет первый тайм, 31’ ЦСКА 0:1 Базель
21:45 29’ Бенфика 0:0 Ман Юнайтед
21:45 30’ Андерлехт 0:1 ПСЖ
21:45 30’ Бавария 2:0 Селтик
21:45 Идет первый тайм, 30’ Челси 1:0 Рома
21:45 Идет первый тайм, 30’ Ювентус 1:1 Спортинг
21:45 Идет первый тайм, 30’ Барселона 1:0 Олимпиакос
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 3 тур
14:00 Матч завершен ЦСКА (до 19) 2:3 Базель (до 19)
17:00 Матч завершен Краснодар (до 19) 9:0 Кайрат (до 19)
  • Главные новости
  • Все новости
21:28
Самедов из-за травмы пропустит около 6 недель17
20:53
«Карабах» отобрал очки у «Атлетико»58
18:56
«Краснодар» забил девять мячей в ворота «Кайрата» в Юношеской Лиге УЕФА33
18:51
Горлукович: «Промес должен ехать в Англию, если хочет прогрессировать»61
16:25
Сергей Павлов - новый тренер «Ротор-Волгоград»19
22:10
Гурбанов: «В концовке матча игроки „Карабаха“ нашли силы, которых уже почти не оставалось»0
22:03
Кавани: «Мы с Неймаром не обязаны быть друзьями»1
22:02
Индзаги: «Балотелли нашёл идеальную для себя обстановку в „Ницце“»0
21:55
Фанаты ЦСКА на трибунах растянули баннер со строчкой из песни3
21:51
Роббен проводит свой 100-й матч в Лиге чемпионов2
21:48
Мончи: «„Рома“ не ожидала, что „Карабах“ так сыграет»0
21:44
Маротта: «Нельзя говорить о кризисе в „Ювентусе“»1
21:43
Симеоне: «Не сказал бы, что „Атлетико“ плохо играет. Мы исправим ситуацию»0
21:40
Сидорчук: «Хочется взять реванш у „Янг Бойз“»0
21:37
Ганчаренко: «Спаренные встречи в Лиге чемпионов - определяющие. Я всегда об этом говорил»2
21:20
«Челси» - «Рома»: на поле с первых минут выйдет 21 легионер - рекорд Лиги чемпионов12
21:10
В «Твенте» определились с кандидатурой нового главного тренера1
21:10
Габи: «Для „Карабаха“ это хороший результат»3
21:05
Хацкевич: «На ничью с „Янг Бойз“ точно не настраиваемся»0
21:00
Голкипер «Бенфики» Свилар побил рекорд Касильяса, став самым молодым вратарём в истории ЛЧ4
20:58
Боатенг: «Не хотел убегать после плохого отрезка в „Баварии“»1
20:43
«Ювентус» - «Спортинг»: стартовые составы11
20:42
Фабрегас: «Моуриньо был моим врагом, когда тренировал „Реал“ и „Челси“»6
20:40
«Челси» - «Рома»: стартовые составы6
20:37
Блан: «Сборная США? Это всё слухи»0

Гризманн: «„Атлетико“ будет сражаться до конца»

сегодня, 21:36
КарабахКарабах0 : 0АтлетикоАтлетикоМатч завершен

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал ничью с «Карабахом» (0:0) в матче Лиги чемпионов.

«Соперник показал свою силу, а нам нужно работать, чтобы забивать больше. Мы сделали все возможное, но понимали, что будет сложно. Необходимо быть более эффективными, потому что моменты были, но их нужно просто реализовать. Есть еще три игры, чтобы пройти дальше. Мы будем сражаться до конца».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
No problem
сегодня в 22:01
Вали от туды Гризли,
ты давно перерос этот недоклуб.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100