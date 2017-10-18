Хацкевич: «На ничью с „Янг Бойз“ точно не настраиваемся»

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич, чья команда в последней игре Лиги Европы победила «Партизан», поделился ожиданиями от матча с «Янг Бойз».

«На самом деле, в чемпионате последние игры нам не удаются как в плане результата, так и в плане игры – по крайней мере, той, что была у нас на старте сезона. Что касается завтрашней игры, то, действительно, это другой турнир, в котором у нас задача – выйти в плей-офф с первого места. Мы готовимся, есть определенные проблемы и сомнения относительно определенных позиций, но, надеюсь, завтра мы примем оптимальное решение, которое позволит нам добиться результата.

В целом, „Янг Бойз“ не изменился с момента наших последних встреч. Когда мы готовились к первым матчам, было заметно, что команда достаточно сильно прибавила как в контроле мяча, так и в агрессии на чужой половине поля. При этом отошли от своей структуры — если раньше было много вертикальных передач, сейчас же делают акцент на среднем и коротком пасе с активной игрой вперед. Поэтому могу сказать, что футбол в исполнении „Янг Бойз“ стал более комбинационным.

Конечно, спаренные матчи являются определяющими, и после них можно подводить какие-то итоги. Завтрашняя игра, как и ответный матч в Швейцарии, очень важна. Пока настраиваемся на нее, а потом уже будем думать о следующих.

На ничейный результат мы точно не настраиваемся, хотя кто-то может считать, что, исходя из турнирного положения, две ничьи в матчах с „Янг Бойз“ нас могут устроить. Но все же мы играем дома, и должны думать только о победе».

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