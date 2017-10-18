Симеоне: «Не сказал бы, что „Атлетико“ плохо играет. Мы исправим ситуацию»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал ничью с «Карабахом» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов:

«Неожиданно получилось. В первом тайме мы упустили несколько моментов. Во втором боялись потерять очки, было давление. Но мы исправим ситуацию. Хотим прибавить, но для этого надо работать.

Как мне игра „Карабаха“? Хочу отметить игру Ибрахима Сехича. Он отразил реальные угрозы. Соперник хорошо использовал пустоты в нашей обороне. Также „Карабах“ довольно опасно переходит из обороны в атаку.

„Карабах“ потерял три очка или „Атлетико“ заработал одно? Не хочу комментировать такие вопросы. Для этого есть журналисты, которые могут нас критиковать. Нам нужны были три очка, и соперник искал возможность в контратаках, но это у него не получилось.

Беспокоит ли меня то, что „Атлетико“ не смог выиграть в последних четырех матчах? Нет. Не сказал бы, что мы плохо играем. Ребята бьются на поле и до конца играют».

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