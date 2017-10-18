Роббен проводит свой 100-й матч в Лиге чемпионов

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Селтика» появился на поле с первых минут.

Данная встреча стала для 33-летнего игрока, который недавно объявил о завершении карьеры в сборной Нидерландов, 100-й в самом престижном клубном турнире Европы.

Роббен занимает вторую строчку в списке главных гвардейцев в ЛЧ среди голландцев. Больше Арьена сыграл лишь экс-хавбек «Милана» и «Реала» Кларенс Зедорф.

100 - Arjen Robben will play his 100th Champions League game. Legend. pic.twitter.com/KnNSZXUMVj — OptaJohan (@OptaJohan) 18 октября 2017 г.

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