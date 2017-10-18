Роббен проводит свой 100-й матч в Лиге чемпионов

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Селтика» появился на поле с первых минут.
Данная встреча стала для 33-летнего игрока, который недавно объявил о завершении карьеры в сборной Нидерландов, 100-й в самом престижном клубном турнире Европы.
Роббен занимает вторую строчку в списке главных гвардейцев в ЛЧ среди голландцев. Больше Арьена сыграл лишь экс-хавбек «Милана» и «Реала» Кларенс Зедорф.
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Его левая просто божественна.
Долгих спортивных лет Роббу!
Его левая просто божественна.
Долгих спортивных лет Роббу!