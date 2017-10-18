Голкипер «Бенфики» Свилар побил рекорд Касильяса, став самым молодым вратарём в истории ЛЧ

Выйдя в стартовом составе «Бенфики» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед», голкипер Миле Свилар станет самым молодым вратарем, сыгравшим в истории этого турнира.
Возраст бельгийца - 18 лет, 1 месяц и 21 день. Предыдущее достижение принадлежало Икеру Касильясу.
Еще один любопытный статистический показатель накануне матча - «Манчестер Юнайтед» ни разу не уходил с поля без гола в матчах против «Бенфики».
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