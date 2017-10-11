Роббен объявил о завершении карьеры в сборной Нидерландов

Сразу после завершения матча со Швецией полузащитник сборной Нидерландов Арьен Роббен объявил об уходе из национальной команды. Дубль знаменитого хавбека не помог голландцам сохранить шансы на участие в чемпионате мира, а потому 33-летний Роббен не видит смысла оставаться.

Футболист дебютировал за сборную Нидерландов в 2003 году и стал ключевой фигурой, ковавшей успехи «оранжевых» на международной арене. За это время Роббен провел 96 матчей и забил 37 голов, заняв в итоге четвертое место по количеству забитых за команду мячей.

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