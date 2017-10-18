Индзаги: «Балотелли нашёл идеальную для себя обстановку в „Ницце“»

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от матча Лиги Европы с «Ниццей». В последнем поединке римляне в Серии А одолели «Ювентус».

«Завтра будет сложно, потому что „Ницца“ очень хорошая команда. Победа над ней станет большим шагом к плей-офф. Я выберу состав из самых сильных игроков. Думаю, могу положиться на Нани и Кайседо. Матч с „Ювентусом“ - в прошлом. Мы забыли о нем и усердно работали, готовясь к „Ницце“. Балотелли? Это чемпион, сильный игрок, который нашел идеальную обстановку для себя в „Ницце“. Нужно за ним внимательно следить».

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