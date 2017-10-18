Мончи: «„Рома“ не ожидала, что „Карабах“ так сыграет»

Спортивный директор «Ромы» Мончи похвалил «Карабах» за ничью с «Атлетико» (0:0) в матче Лиги чемпионов, поскольку обе команды являются конкурентами римлян по группе.

«„Карабах“ сыграл здорово за нас и за „Челси“. Мы этого не ожидали, но очень довольны. Это доказывает, что в Лиге чемпионов непросто побеждать. Когда мы победили „Карабах“ со счетом 2:1, нас критиковали, поскольку не случилось разгрома. А „Атлетико“ не смог вообще забить, так что наш результат не столь и плох».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте