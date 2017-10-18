Маротта: «Нельзя говорить о кризисе в „Ювентусе“»

Директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта в преддверии матча Лиги чемпионов со «Спортингом» отметил, что в клубе нет кризиса.

«Мы работаем в обычном режиме. Нельзя говорить о кризисе. Мы пропустили всего на два мяча больше в Серии А, чем в прошлом сезоне. Но при этом забили больше. Просто меняется стиль игры. Нужно немного лучше защищаться. Необходимо дать время нашим новичкам, потому что это в том числе вложения в будущее».

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