Маротта: «Нельзя говорить о кризисе в „Ювентусе“»

Директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта в преддверии матча Лиги чемпионов со «Спортингом» отметил, что в клубе нет кризиса.
«Мы работаем в обычном режиме. Нельзя говорить о кризисе. Мы пропустили всего на два мяча больше в Серии А, чем в прошлом сезоне. Но при этом забили больше. Просто меняется стиль игры. Нужно немного лучше защищаться. Необходимо дать время нашим новичкам, потому что это в том числе вложения в будущее».
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Юве собаку сьел в защите,атаковать они умели из покое веков.
Ориентир как по больше заработать,так это у всех грандов на уме.
Какой на** кризис,этот Итальяский монстр в нужный момент выкинет за волосы всяких Барс и тому подобных,и будет биться в финале ЛЧ,себе равным Реалом.
Юве собаку сьел в защите,атаковать они умели из покое веков.
Ориентир как по больше заработать,так это у всех грандов на уме.
Какой на** кризис,этот Итальяский монстр в нужный момент выкинет за волосы всяких Барс и тому подобных,и будет биться в финале ЛЧ,себе равным Реалом.