«Вест Хэм» и «Тоттенхэм» следят за нападающим ПСВ

По сообщениям СМИ, «Вест Хэм» и «Тоттенхэм» проявляют интерес к нападающему ПСВ Стевену Бергвейну. Утверждается, что Стевен является одним из самых перспективных молодых игроков Голландии, и уже в следующее трансферное окно может отправиться в Англию. Действующий контракт 20-летнего игрока рассчитан до 2021 года, однако «Тоттенхэм» уже готов заплатить сумму отступных и пригласить футболиста в свою команду.



Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» может расстаться со своим нападающим Харри Кейном не менее, чем за £200 млн.

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