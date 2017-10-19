«Вест Хэм» и «Тоттенхэм» следят за нападающим ПСВ

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Европы
  • Бразилия. Серия А
  • Чехия. Высшая лига
  • Катар. Старс Лига
  • Мексика. Лига МХ
Лига Европы 2017/2018, 3 тур
18:00 сегодня Астана -:- Маккаби ТА
20:00 сегодня Зенит -:- Русенборг
20:00 сегодня Лугано -:- Виктория П
20:00 сегодня Вардар -:- Реал Сосьедад
20:00 сегодня Хапоэль БШ -:- ФКСБ
20:00 сегодня Остерсандс -:- Атлетик Б
20:00 сегодня Заря -:- Герта
20:00 сегодня БАТЭ -:- Кельн
20:00 сегодня Црвена Звезда -:- Арсенал
20:00 сегодня Коньяспор -:- Зальцбург
20:00 сегодня Марсель -:- Витория Гимараеш
20:00 сегодня Ницца -:- Лацио
20:00 сегодня Зюлте-Варегем -:- Витесс
22:05 сегодня Хоффенхайм -:- Истанбул
22:05 сегодня Шериф -:- Локомотив М
22:05 сегодня Фастав -:- Копенгаген
22:05 сегодня Вильярреал -:- Славия П
22:05 сегодня Скендербеу -:- Партизан
22:05 сегодня Динамо К -:- Янг Бойз
22:05 сегодня Милан -:- АЕК
  • Главные новости
  • Все новости
10:22
Анчелотти может возглавить сборную Хорватии на время чемпионата мира0
09:29
А. Ерёменко: «У Романа есть цель – вернуться в футбол. Он вернётся очень сильным»17
08:53
Ловчев: «После поражения от „Арсенала“ игроки „Зенита“ выскочат на поле обожжёнными»26
23:40
МЮ на выезде добыл победу над «Бенфикой»39
23:37
«Челси» и «Рома» забили друг другу по три мяча91
10:23
Джеррард: «„Манчестер Сити“ выиграет Лигу чемпионов»0
10:10
Рой Кин: «МЮ на руку то, что всё внимание сейчас уделяется „Ман Сити“»2
10:00
Балотелли порадовался автоголу защитника «Ювентуса» Сандро0
09:48
Фонтанельо: «„Астана“ и „Кайрат“ уверенно могли бы выступать в российской Премьер-Лиге»7
09:40
Шунин: «Ни в коем случае не буду спрашивать, почему меня не вызывают в сборную»7
09:20
Ф. Невилл: «Через 2-3 года Моуриньо может покинуть МЮ и возглавить ПСЖ»3
09:06
Венгер: «Дебюши выйдет в стартовом составе „Арсенала“ в матче с „Црвеной Звездой“»2
08:44
Динь: «Месси - лучший игрок мира, и он доказывает это каждый день»6
08:36
Мбаппе: «ПСЖ не должен терять бдительность»0
08:25
Донован готов баллотироваться на пост президента Американской федерации футбола2
08:15
15 лет назад Руни забил свой первый гол в Премьер-Лиге4
08:03
Свилар: «Думаю, я мог бы сыграть и лучше в моменте с голом Рэшфорда»3
07:42
Бартомеу: «Никто не может конкурировать с Месси. Он сделал эту эпоху»16
07:30
Жезуш: «„Спортинг“ снова не уступил по игре одной из лучших команд планеты»3
06:56
Мюллер: «„Баварии“ можно было создать ещё больше голевых моментов»5
06:40
Селихов: «Должен был отбивать удар, после которого „Севилья“ сравняла счёт»23
05:58
Роджерс: «Игра „Баварии“ не впечатлила. „Селтик“ мог бы и справиться с соперником»14
05:46
Эмери: «Очень доволен индивидуальной игрой, но не командной»3
05:31
Руи Витория: «Дал шанс дебютировать 4 игрокам в матче с МЮ и сделал бы то же самое снова»1
05:08
Аллегри: «Победы в Лиге чемпионов никогда не даются легко»5

«Вест Хэм» и «Тоттенхэм» следят за нападающим ПСВ

сегодня, 10:10

По сообщениям СМИ, «Вест Хэм» и «Тоттенхэм» проявляют интерес к нападающему ПСВ Стевену Бергвейну. Утверждается, что Стевен является одним из самых перспективных молодых игроков Голландии, и уже в следующее трансферное окно может отправиться в Англию. Действующий контракт 20-летнего игрока рассчитан до 2021 года, однако «Тоттенхэм» уже готов заплатить сумму отступных и пригласить футболиста в свою команду. 

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» может расстаться со своим нападающим Харри Кейном не менее, чем за £200 млн. 

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
cannongun
сегодня в 10:11
>является одним из самых перспективных
что, второй Янссен на подходе?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100