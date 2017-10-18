ЦСКА следит за ганским нападающим «Црвены Звезды»

Нападающий «Црвены Звезды» Ричмонд Боаки находится в сфере интересов ряда клубов, среди которых упоминается московский ЦСКА.

Сообщается, что за 24-летним ганцем наблюдают скауты «Эвертона», «Андрелехта», Фенербахче" и «армейцев», причем все они лично следили за игрой форварда во время матча Лиги Европы между «Кельном» и «Црвеной Звездой», где гол Боаки принес его команде победу.

В текущем розыгрыше Лиги Европы на счету Боаки 9 голов и 1 ассист в 12 поединках (включая квалификационные раунды). В чемпионате Сербии он записал на свой счет 2 гола в двух матчах.

Ранее сообщалось о том, что игрок также интересен «Челси».

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