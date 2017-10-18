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Лига чемпионов 2017/2018, 3 тур
19:00 Идет первый тайм, 13’ Карабах 0:0 Атлетико М
21:45 сегодня ЦСКА -:- Базель
21:45 сегодня Бенфика -:- Ман Юнайтед
21:45 сегодня Андерлехт -:- ПСЖ
21:45 сегодня Бавария -:- Селтик
21:45 сегодня Челси -:- Рома
21:45 сегодня Ювентус -:- Спортинг
21:45 сегодня Барселона -:- Олимпиакос
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 3 тур
14:00 Матч завершен ЦСКА (до 19) 2:3 Базель (до 19)
17:00 Матч завершен Краснодар (до 19) 9:0 Кайрат (до 19)
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ЦСКА следит за ганским нападающим «Црвены Звезды»

сегодня, 18:31

Нападающий «Црвены Звезды» Ричмонд Боаки находится в сфере интересов ряда клубов, среди которых упоминается московский ЦСКА.

Сообщается, что за 24-летним ганцем наблюдают скауты «Эвертона», «Андрелехта», Фенербахче" и «армейцев», причем все они лично следили за игрой форварда во время матча Лиги Европы между «Кельном» и «Црвеной Звездой», где гол Боаки принес его команде победу.

В текущем розыгрыше Лиги Европы на счету Боаки 9 голов и 1 ассист в 12 поединках (включая квалификационные раунды). В чемпионате Сербии он записал на свой счет 2 гола в двух матчах.

Ранее сообщалось о том, что игрок также интересен «Челси».

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Алексстелс
сегодня в 19:05
Не,ну а что остаётся,если Гинер всё бабло выгреб?Правильно-следить и облизываться...
Аденн
сегодня в 18:54
видать голубоглазый и светловолосый парень, других же в конину не приглашают.
RussianHorse
сегодня в 18:48
Из-за отсутствия Яровинского его "работу" сделаю я:
"Слухи не комментируем"(с)
cska plus
сегодня в 18:47
Хороший нап нам подзарез нужен.
Шуnя771
сегодня в 18:44
По Уставу ВС полагается "следить"!)
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 18:40
В ЦСКА негры не играют по мнению троллей клуба). Утка конечно).
Tajfun
сегодня в 18:34
кря - кря...
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